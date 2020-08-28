В центре Рязани автомобиль ГИБДД попал в аварию

Рано утром 28 августа на пересечении улиц Есенина и Грибоедова патрульный автомобиль ДПС ГИБДД столкнулся с Daewoo Nexia.

По предварительным данным, сотрудники ГИБДД, включив проблесковые маячки и специальный сигнал, двигались по служебной необходимости по улице Грибоедова, чтобы пресечь нарушение Правил дорожного движения.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!