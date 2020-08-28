Новомичуринские школьники снялись на «трешовых» локациях

Новомичуринские школьники устроили фотосессию в «трешовых локациях». Фото: Гречка с молоком".

Новомичуринские школьники сфотографировались на фоне неприглядных видов своего города – «трешовых локациях» - и выложили снимки в паблике «Гречка с молоком».

«Обычно все фоткаются у чего-то красивого. Мы с Данилом решили пойти наперекор обычному мнению. Надели красивую одежду, фоткаясь при этом на трешовых локациях, вот что из этого вышло...»

Напомним, ранее миловидные девушки из рязанского клуба SMOOTHlifestyle устроили две фотосессии на берегу городского водоема среди мусора, разбросанного «хрюшами» из числа отдыхающих. Модели преимущественно были в образах и костюмах, придуманных специально для этой акции (читать подробнее и смотреть фото).

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