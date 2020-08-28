В пяти районах Рязанской области 28 августа отключат электричество.
28 августа в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- деревня Зубово, село Лужки — с 09:00 до 16:00.
Сараевский район:
- село Назарьево — с 09:00 до 17:00.
- поселок Галинка, поселок Красный Озерок (большой), поселок Малый Красный Озерок, поселок Новое Поле, деревня Пущино — с 13:00 до 16:00.
Шиловский район:
- село Занино-Починки — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Колесня — с 09:00 до 16:00.
Чучковский район:
- поселок Чучково — с 11:00 до 15:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.