В пяти районах Рязанской области 28 августа отключат электричество.

28 августа в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- деревня Зубово, село Лужки — с 09:00 до 16:00.

Сараевский район:

- село Назарьево — с 09:00 до 17:00.

- поселок Галинка, поселок Красный Озерок (большой), поселок Малый Красный Озерок, поселок Новое Поле, деревня Пущино — с 13:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Занино-Починки — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Колесня — с 09:00 до 16:00.

Чучковский район:

- поселок Чучково — с 11:00 до 15:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.