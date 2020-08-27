За месяц вертолет санавиации совершил 20 вылетов по Рязанской области.

За месяц вертолет санитарной авиации совершил в Рязанской области 20 вылетов, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Напомним, 20-й вылет был в город Сасово, откуда в Рязань доставили 17-летнего парня с патологией мозга.

Таким образом, начиная с 27 июля с помощью вертолета санавиации эвакуировали из отдаленных районов 22 пациента. В один из вылетов вертолет доставил сразу троих больных. Еще в одном случае потребовалась доставить нейрохирурга из ОКБ пациенту в Сасово.

География вылетов за месяц включает почти все отдаленные районы Рязанской области: Касимов, Шилово, Сасово, Шацк, Сараи, Скопин, Кораблино и Ряжск.

В планах по развитию санитарной авиации в Рязанской области – увеличение количества вылетов, а также эвакуация пациентов на догоспитальном этапе. Обычно так бывает в случаях аварий и катастроф, когда пациента эвакуируют не из больницы, а с места происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!