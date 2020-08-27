В райцентре Сасово неизвестные осквернили купель святого источника

Фото: издательство "Пресса".

В четверг, 27 августа, стало известно, что в райцентре Сасово на улице Зеленой вандалы осквернили купель святого источника. Неизвестные выбили замки на двери и вырезали острым предметом нецензурные надписи. А в самой купели вандалы вырвали и сломали перила лестницы, ведущей в купель.

Ситуацию с восстановлением святого источника прокомментировал издательству «Пресса» начальник службы благоустройства «Тепловых сетей» Дмитрий Стеблин.

- Сегодня наша бригада покрасила дверь, отремонтировала крепления, дверь поставим на место. Перила уже заказы, в ближайшее время тоже их установим.

Напомним, что это не первый случай вандализма в городе. В райцентре усилены меры общественной безопасности.