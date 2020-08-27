Минздрав: У 17-летнего парня, которого доставили вертолетом в Рязань, патология мозга. Фото: издательство "Пресса".

Стало известно, что произошло с 17-летним жителем города Сасово, которого доставили в Рязань на вертолете санавиации.

«Вертолет санитарной авиации совершил двадцатый вылет по Рязанской области 26 августа. Помощь потребовалась подростку из Сасова с патологией мозга. Его доставили в областной центр для дальнейшего лечения в детской ОКБ», - сообщил региональный минздрав.

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