Адвокат из Рязани раскрыл нюансы хода суда о смертельном ДТП с Ефремовым

Сергей Аверцев отметил цинизм Ефремова и выдержку судьи Абрамовой.
Фото: Павел АВЕРИН
В четверг, 27 августа, руководитель правозащитной компании «Результат» Сергей Аверцев, представляющий интересы Виталия Захарова (старшего сына погибшего от первого брака), провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы рязанских журналистов.
С самого начала судебный процесс никак нельзя назвать обычным – заявил адвокат. Первое: ежедневные слушания назначаются крайне редко. Второе: вся история напоминает реалити-шоу, а «участники процесса постоянно играют на публику, как в зале суда, так и за его пределами».
Сергей Аверцев утверждает, что позиция Михаила Ефремова, продиктованная, по его мнению, защитником Эльманом Пашаевым, не выдерживает никакой критики, как с правовой, так и с морально-этической точки зрения. Только одно едкое замечание актера о том, что он «сожалеет по поводу того, какая защита у потерпевшего» многого стоит.
- Все трюки защиты прогнозировались мною наперед. Странные свидетели, «скорая» в здании суда, отказ от адвоката и его «неожиданное» возвращение. Автоэксперт и вовсе выставил себя посмешищем, абсолютно некомпетентным человеком, - категорично заявил Аверцев. - Дело, надеюсь, выходит на финишную прямую, и моя задача доказать, что Ефремов прекрасно знает, что произошло. Быть может, и не очень помнит, но знает.
При этом рязанский адвокат сделал профессиональной комплимент судье Елене Абрамовой за ее выдержку.
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