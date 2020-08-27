Адвокат из Рязани раскрыл нюансы хода суда о смертельном ДТП с Ефремовым

Сергей Аверцев отметил цинизм Ефремова и выдержку судьи Абрамовой. Фото: Павел АВЕРИН

В четверг, 27 августа, руководитель правозащитной компании «Результат» Сергей Аверцев, представляющий интересы Виталия Захарова (старшего сына погибшего от первого брака), провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы рязанских журналистов.

С самого начала судебный процесс никак нельзя назвать обычным – заявил адвокат. Первое: ежедневные слушания назначаются крайне редко. Второе: вся история напоминает реалити-шоу, а «участники процесса постоянно играют на публику, как в зале суда, так и за его пределами».

Сергей Аверцев утверждает, что позиция Михаила Ефремова, продиктованная, по его мнению, защитником Эльманом Пашаевым, не выдерживает никакой критики, как с правовой, так и с морально-этической точки зрения. Только одно едкое замечание актера о том, что он «сожалеет по поводу того, какая защита у потерпевшего» многого стоит.

- Все трюки защиты прогнозировались мною наперед. Странные свидетели, «скорая» в здании суда, отказ от адвоката и его «неожиданное» возвращение. Автоэксперт и вовсе выставил себя посмешищем, абсолютно некомпетентным человеком, - категорично заявил Аверцев. - Дело, надеюсь, выходит на финишную прямую, и моя задача доказать, что Ефремов прекрасно знает, что произошло. Быть может, и не очень помнит, но знает.

При этом рязанский адвокат сделал профессиональной комплимент судье Елене Абрамовой за ее выдержку.

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