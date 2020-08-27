Конфликт с таксистом закончился для рязанца ушибом головного мозга

В Рязани на перекрестке улиц Гоголя и Братиславской водитель такси избил клиента. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.118 УК РФ) полиция возбудила против 20-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.

Конфликт случился по дороге из пункта А в пункт Б. Таксист остановился, вышел из машины и, подойдя к пассажиру, который тоже покинул салон, ударил его по лицу. 40-летний мужчина упал, ударился головой о бордюр и получил ушиб головного мозга.

Агрессор скрылся, но через некоторое время попался одному из патрулей.