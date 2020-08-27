Власти Рязани провели рейд по школам и детсадам города

Власти города посетили несколько школ, детских садов, где осмотрели прилегающие к ним территории. Замглавы администрации Владимир Бурмистров поручил подчиненным восстановить рядом с детским садом №1 искусственную неровность – «лежачий полицейский».

Кроме того, у лицея №4 чиновник распорядился провести ямочный ремонт в районе проезда и скосить траву.

Что еще поручил Владимир Бурмистров:

- проработать вопрос о сносе сараев напротив школы №8 по адресу: проезд Щедрина,13. После этого привести территорию в порядок, конечно же, с установкой ограждений;

- у детского сада №119 проверить конструкции тепловой сети, привести ее внешний вид в надлежащее состояние и убрать мусор;

- у школы №73 убрать старые автомобильные шины;

- с территории школы №49 убрать аварийное дерево.

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