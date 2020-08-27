Из Сасова в Рязань на вертолете срочно доставили больного 17-летнего парня. Фото: издательство "Пресса".

Вечером 26 августа вертолет санавиации доставил из Сасова в Рязань на лечение 17-летнего парня, сообщает издательство «Пресса». Чтобы забрать пациента воздушное судно приземлилось на стадионе «Центральный», где для этих целей обустроили специальную площадку.

Напомним, это далеко не первый случай, когда из райцентров больных доставляют в Рязань на вертолете. Так, в начале августа, из Касимова в областной центр отправили полуторогодовалого ребенка, который отравился токсичным веществом (читать подробнее).

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