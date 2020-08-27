В рязанском селе, где расположен известный монастырь, произошла вспышка коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в селе Пощупово (Рыбновский район), где расположен известный монастырь. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

27 августа в Рязанской области опергруппа при местном правительстве обновила данные о распространении коронавирусной инфекции. Всего сообщается еще о 31 положительном тесте, причем 18 из них выявили в Рязани.

Вспышка заболевания произошла в селе Пощупово (Рыбновский район), где расположен известный монастырь. Если верить официальной статистике, за сутки там зарегистрировали четыре случая заражения.

Один населенный пункт на карте пандемии появился впервые. Это село Пустотино Кораблинского района.

Всего новые заболевшие за сутки зарегистрированы в 10 населенных пунктах, список которых мы приводим ниже. С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке.

- Рязань - 3640 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии (+18);

- Рязанский район – 326 (+1) (Мурмино – 14 (+1));

- Сасово – 170 (+1);

- Скопин – 164 (+1);

- Новомичуринск – 149 (+2);

- Шиловский район – 136 (+2) (Лесной – 38 (+1), Федосеево-Пустынь – 2 (+1));

- Рыбновский район – 120 (+4) (Пощупово – 16 (+4));

- Михайлов – 81 (+1);

- Кораблинский район – 29 (+1) (Пустотино – 1 (+1)).