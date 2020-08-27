В Рязани назвали дату завершения работ на Первомайском проспекте

Фото: admrzn.ru

Полноценное движение по Первомайскому проспекту в Рязани восстановят утром пятницы, 28 августа. Об этом администрация города заявила на своем официальном сайте.

На участке в районе пересечения с улицей Дзержинского, где завершился ремонт тепломагистрали, осталось уложить верхний слой асфальта, установить люки и демонтировать ограждения. Также предстоит переключить светофоры. Со всем этим рассчитывают управиться за четверг.

Таким образом, желаемое опережение графика, похоже, состоится, но разница с изначальной датой составит всего один день.

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