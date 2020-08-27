Воры обесточили в Лесопарке десять фонарей

В Лесопарке проводятся работы по восстановлению линии освещения.

В районе второго круга троллейбуса в Лесопарке похитили сто метров проводов. В результате этого десять фонарей оказались обесточенными, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В настоящее время Дирекция благоустройства приступила к ремонтным работам. Специалисты оценят ущерб и напишут заявление в полицию.

В целом, по информации властей, на прошлой неделе в Рязани заменили 24 светильника и 80 ламп, отремонтировали 490 метров проводов.

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