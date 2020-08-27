Рязанский предприниматель участвовал в телешоу «Лучше всех». Фото: Дмитрий Соколов | Рязанские ведомости.

Рязанский предприниматель Даниил Никитин участвовал в программе «Лучше всех» на Первом канале. В шоу, где главными участниками являются дети, рязанцу отвели роль волшебника, сообщает «РВ».

Даниил с помощью созданного им 3D принтера – самого большого в Рязанской области, создал для участника шоу копию московского небоскреба. На печать «высотки» ушло три дня.

Покажут программу в эфире с участием рязанца осенью этого года.

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