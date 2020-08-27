Мэрия обновила данные по количеству зараженных в районах Рязани на 27 августа.
Фото: Олег ЗОЛОТО
На утро 27 августа в Рязанской области зарегистрировали 7047 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирусом, сообщает опергруппа. Из них 3622 человека проживают в Рязани.
Мэрия города опубликовала обновленную статистику по количеству зараженных в районах Рязани:
- в Московском районе — 1182 (+3) случая;
- в Октябрьском районе — 1020 (+4) человек заболели;
- в Железнодорожном районе — 879 (+3) зараженных;
- в Советском районе — 541 (+1) случай заражения.
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