Мэрия обновила данные по количеству зараженных в районах Рязани на 27 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 27 августа в Рязанской области зарегистрировали 7047 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирусом, сообщает опергруппа. Из них 3622 человека проживают в Рязани.

Мэрия города опубликовала обновленную статистику по количеству зараженных в районах Рязани:

- в Московском районе — 1182 (+3) случая;

- в Октябрьском районе — 1020 (+4) человек заболели;

- в Железнодорожном районе — 879 (+3) зараженных;

- в Советском районе — 541 (+1) случай заражения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!