В семи районах Рязанской области 27 августа отключат электричество.
27 августа в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Захаровский район:
- село Колесня, деревня Перекаль — с 09:00 до 16:00.
Шиловский район:
- село Занино-Починки — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- поселок Старожилово — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Старобокино — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- село Костино, деревня Ромаданово — с 09:00 до 16:00.
Шацкий район:
- село Ямбирно, село Кучасьево, деревня Наша — с 09:00 до 16:00.
Чучковский район:
- поселок Чучково — с 11:00 до 15:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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