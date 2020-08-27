В семи районах Рязанской области 27 августа отключат электричество.

27 августа в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Захаровский район:

- село Колесня, деревня Перекаль — с 09:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Занино-Починки — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- поселок Старожилово — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Старобокино — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Костино, деревня Ромаданово — с 09:00 до 16:00.

Шацкий район:

- село Ямбирно, село Кучасьево, деревня Наша — с 09:00 до 16:00.

Чучковский район:

- поселок Чучково — с 11:00 до 15:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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