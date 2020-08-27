Стоимость капремонта стадиона ЦСК обойдется в 400 млн рублей

Для Рязанской области 400 миллионов рублей - сумма неподъемная.

Стоимость капитального ремонта стадиона ЦСК в Рязани составит порядка 400 млн рублей. Об этом сообщило региональное министерство спорта в социальных сетях в ответ на вопрос рязанца Максима Сандрыкина.

«Скажите пожалуйста, долго старый ЦСК будет позорить наш город? Неужели, так дорого его реконструировать?» - написал мужчина.

Представители минспорта ответили оперативно и сообщили, что в соответствии с проектно-сметной документацией стоимость капитального ремонта стадиона «ЦСК» составит порядка 400 млн рублей.

«В этом году минспорт Рязанской области подал перечень объектов спорта, требующих капитального ремонта, в минспорт России. Одним из первых в этом списке стоит стадион ЦСК. Ждем принятия решения», - говорится в ответе чиновников.

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