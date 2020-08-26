«Единая Россия» предложила механизмы бесплатного подключения жителей страны к газу

Фото: РОО "Единая Россия".

На площадке «Единой России» 25 августа состоялось совещание по вопросу газификации регионов с участием профильных министерств и ведомств. В частотности, отмечалось, что сейчас Россия газифицирована на 70%. Президент Владимир Путин поручил поэтапно довести этот показатель до 100% к 2030 году. Однако при существующей системе подключения к газу есть риск, что данная задача не будет выполнена.

Средняя стоимость подключения к газу сегодня составляет порядка 400 тысяч рублей, напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Газпром» строит магистральный газопровод, затем региональные компании заключают соглашения с жителями и проводят газ к домам. Цена может разниться в зависимости от того, на какой стороне улицы стоит дом — чем дальше от трубы — тем дороже.

В «Единой России» считают, что доведение газа до дома должно быть бесплатным для граждан — они должны платить только за газовые котлы или плиты. Все работы должен проводить за свой счет «Газпром».

«При этом [необходимо] компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и других», — сказал Андрей Турчак.

Участники совещания отметили, что в России сейчас затянуты сроки подведения газа к домам — в некоторых регионах люди ждут голубое топливо до двух лет. В Минэнерго согласны с предложением «Единой России» сократить этот период до трех месяцев.

Поддерживают в ведомстве и идею введения принципа «единого окна».

«Люди должны иметь возможность получить услугу через МФЦ или газораспределительные организации, а не бегать по инстанциям. Также должен действовать единый и понятный стандарт сроков подключения домовладений», — подчеркнул Андрей Турчак.

В случае, если строить магистральный газопровод оказывается нерентабельным, то для жителей должны действовать особые, справедливые, условия — поскольку они должны покупать сжиженный газ в баллонах, который дороже трубопроводного.

Эти и другие предложения должны лечь в основу федерального проекта «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года». В нем будут определены конкретные целевые показатели по регионам, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения. Таким образом, мероприятия по газификации синхронизируются с нацпроектами, их темпы возрастут, также будет определен единый оператор газификации для каждого региона. Именно на нем будет лежать ответственность за доведение газа от трубопровода до каждого дома.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной работе и вопросам взаимодействия с общественными объединениями, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев отметил, что в 2020 году в Рязанской области газифицированы 6 населенных пунктов в Клепиковском, Рыбновском и Рязанском районах. Общая протяженность новых сетей составляет около 30 км. Возможность подключиться к природному газу получили жители 295 домовладений.

Он добавил, что за последние 13 лет уровень газификации региона вырос на 24,8% и в настоящий момент составляет 96,2%.

Для детальной проработки вопроса «Единая Россия» создаст рабочую группу, в которую войдет руководство «Газпром межрегионгаз», представители Минсельхоза, Минфина и Минстроя. Кроме того, «Единая Россия» запустит новый партпроект, с помощью которого будет контролировать газификацию на местах.

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