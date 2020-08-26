На улице Стройкова в Рязани запретят парковку автомобилей

На улице Стройкова изменятся правила парковки, сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет об участке от улицы Островского до улицы 14-я Линия по четной стороне, где автомобилистам будет запрещено оставлять свои машины.

По информации властей, эти изменения позволят «упорядочить парковку автомобилей и обеспечить встречный разъезд».

«Соответствующие дорожные знаки установят не ранее 20 сентября», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на улице Стройкова у одной из остановок появилось название - «БСМП» (читать подробнее).

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