Проект застройки в Семчине по итогам публичных слушаний забраковали

Проект нового микрорайона в рязанском поселке Семчино отправят на доработку. Именно так комиссия по публичным слушаниям рекомендовала поступить главе администрации города Елене Сорокиной.

В проекте, представленном ООО «Содружество» (инициатор застройки) и ООО Архитектурно-конструкторское бюро «СтарВит» (разработчик) нет конкретных этапов проектирования, строительства и реконструкции объектов – как жилых, так и объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, по задумке рядом с домами по 14-25 этажей должны появиться сквер с прудом, два детских сада и школа на 1200 мест. Но пока это лишь куски земли. Меж тем заселить в новый микрорайон планируют более 10 тысяч человек.

Схема планируемого микрорайона.