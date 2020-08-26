До конца года под Рязанью откроют первый глэмпинг-парк. Фото: Олег УКЛАДОВ

До конца 2020 года под Рязанью появится первый глэмпинг-парк, который установят в экопарке «Поляны». Это такая разновидность кемпинга - быстровозводимая палатка с кроватью, электричеством, душем и туалетом – которым можно пользоваться круглогодично.

Глэмпинг-парк войдет в эколого-туристский кластер «Паустовский» и объединит 25 охраняемых рязанских природных территорий, в том числе национальный парк «Мещерский» и заказник «Солотчинский парк», сообщает ТАСС.

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