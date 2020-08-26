В 13 населенных пунктах Рязанской области прибавилось заболевших COVID-19

За сутки в регионе стало известно еще о 28 случаях заражения, причем 11 из них выявили в Рязани. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

26 августа власти опубликовали очередную порцию данных о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Если верить этой статистике, за сутки стало известно еще о 28 случаях заражения, причем 11 из них выявили в Рязани.

Сообщается о трех положительных текстах в городе Новомичуринск (Пронский район), двух в поселке Гусь-Железный (Касимовский район), селах Ижевское (Спасский район) и Бычки (Сараевский район).

Всего новые заболевшие за сутки зарегистрированы в 13 населенных пунктах, список которых мы приводим ниже. С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке.

- Рязань - 3622 случая COVID-19 с начала пандемии (+11 по сравнению с 25 августа);

- Рязанский район – 325 (+2) (Поляны – 40 (+1), Льгово – 7 (+1));

- Рыбное – 183 (+1);

- Скопин – 163 (+1);

- Новомичуринск – 147 (+3);

- Касимовский район – 120 (+2) (Гусь-Железный – 10 (+2));

- Рыбновский район – 116 (+2) (Житово – 3 (+1), Зеленинские Дворики – 2 (+1));

- Спасский район – 101 (+3) (Ижевское – 15 (+2), Лакаш – 6 (+1));

- Сараевский район – 60 (+2) (Бычки – 5 (+2));

- Спасск-Рязанский – 35 (+1).

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