В Алекандро-Невском районе двое мужчин избили пенсионера и подожгли его дом

Фото с места преступления.

Ночью 23 августа в деревне Дмитриевский Боровок Александро-Невского района в дом к 50-летнему пенсионеру пришли двое ранее знакомых ему молодых людей – 1983 и 1988 годов рождения. Компания распивала спиртное. Во время застолья 37-летний мужчина высказал недовольство хозяину дома, что ранее был осужден за нанесение тому телесных повреждений. В ходе конфликта началась новая драка. Гости избили хозяина, в том числе нанося ему удары металлической сковородой по голове и ножом в грудь. Пенсионера спасло лишь то, что он притворился мертвым.

Заметая следы преступления, двое подельников запалили дом. Несмотря на тяжелые травмы 50-летний хозяин смог покинуть горящее жилище и обратился за помощью к соседям.

Скопинский межрайонный следственный отдел СК РФ по Рязанской области возбудил по данному факту уголовное дело по стать «Покушение на убийство, совершенное группой лиц».

Один из подозреваемых уже заключен под стражу, в отношении другого мера пресечения будет выбрана в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.

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