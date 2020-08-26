26 августа в Рязанской области выявили 26 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщил, что 26 августа в регионе выявлено 26 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, общее число заболевших и переболевших вирусом составило уже 7019 человек.

Еще 28 положительных тестов в настоящее время находятся на подтверждении в министерстве здравоохранения. Вместе с ними всего с начала пандемии под контролем врачей находится (находились) 7047 человек.

Сообщается, что все необходимые мероприятия по предотвращению распространения инфекции в Рязанской области проводятся в полном объеме.

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