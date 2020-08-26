За сгоревшее авто рязанцу заплатит владелец стоянки

За сгоревшее авто рязанцу заплатит владелец платной стоянки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Рязани завершилась тяжба по иску автовладельца к фирме-владельцу платной стоянки. Поводом для обращения в суд послужил инцидент, произошедший в ночь на 1 мая 2019 года. Тогда в результате поджога сгорели четыре транспортных средства, включая машину истца.

«Суд пришел к выводу, что ответчиком подлежит возмещению материальный ущерб, поскольку он является профессиональным хранителем и в силу действующего законодательства отвечает за надлежащую сохранность имущества и без наличия вины», - пояснили в пресс-службе Железнодорожного суда.

Избежать ответственности организация могла только в том случае, если бы ей исполнить свои обязанности помешали «обстоятельства непреодолимой силы», свойства самого автомобиля или грубая неосторожность истца. Ничего из этого доказано не было.

Экспертиза оценила сгоревший автомобиль в 603 тысячи рублей. Сверх этой суммы ответчик должен заплатить истцу 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф 90 тысяч рублей.

Кстати, поджигателей полиция так и не поймала.

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