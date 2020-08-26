Масштабное отключение: тысячи рязанцев на сутки остались без воды

26 августа в Рязани произошло масштабное отключение холодной воды. Причина отключения - аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

До 27 августа 08:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- Касимовское шоссе, д. 20, д. 27, д. 29 корп. 1, д. 29 корп. 2, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 5, д. 32 стр. 8, д. 49;

- ул. Совхозная;

- ул. 8-е Марта;

- ул. Электрозаводская;

- ул. Попова;

- ул. Радиозаводская;

- 1-й Совхозный проезд;

- ул. Гражданская, дома с 1 по д. 29;

- ул. Лермонтова, д. 5/1, д. 9а;

- пл. Попова;

- 1-й Гражданский проезд;

- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й проезд ул. Новой;

- ул. Тургенева;

- ул. Гражданская, дома с 31 по 47, дома с 26а по 30;

- ул. Боголюбова;

- ул. Макаренко;

- ул. Белинского;

- проезд Белинского;

- ул. Тимуровцев, д. 3а (ТЦ «Лента», автомойка);

- ул. Новая, д. 27а, д. 51, д. 63 (д/сад №111), д. 110, д. 108/13;

- ул. Циолковского дома с 1/7 по 13, дома с 2/6 по 16 (с корпусами), д. 10-я (поликлиника №2);

- ул. Урицкого, д 1/9, д. 3, д. 3 корп.1, д. 5, д. 5 корп.1, д. 7, д. 7 корп.1, д. 9, д.11/61;

- ул. Юннатов, д.1/8 (д/сад №70), д. 10, д. 12, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17;

- ул. Есенина, дома с 37/2 по 71 (с корпусами и буквами), д.57 (школа №43);

- ул. Колхозная, дома с 1/3 по 16 (с корпусами и буквами);

- проезд Машиностроителей, дома с 1/8 по 11/9, д. 2/6-14-7 (с корпусами и буквами);

- ул. Маяковского, дома с 1/7 по 11, д. 2/6/10 (с корпусами и буквами), д. 1а (ООО Кардинал);

- ул. Горького, д. 1, д. 5 (пожарная часть 32), д. 10 (детская школа искусств №1), д. 11, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18 корп.1, д. 20 (д/сад №111), д. 22.

Кроме того, будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

- Касимовское шоссе, дома с 8 по 12, дома с 1 по 45;

- микрорайон Кальное;

- ул. Новая;

- ул. Есенина;

- ул. Грибоедова;

- ул. Щедрина;

- ул. Затинная;

- ул. Скоморошинская;

- пл. 26 Бакинских комиссаров;

- ул. Подгорная;

- ул. Введенская;

- ул. Ленина;

- ул. Полевая;

- ул. Радищева;

- ул. Свободы;

- ул. Вознесенская;

- ул. Фирсова;

- ул. Лермонтова;

- ул. Урицкого;

- проезд Грибоедова;

- проезд Щедрина;

- проезд Речников;

- пл. Театральная, д. 1, д. 3, д. 5;

- Торговый городок;

- Солотчинское шоссе, д. 4;

- Окский проезд, д. 2б.

Подвозить техническую воду будут по следующим адресам:

- ул. Новая, д. 27а;

- ул. Циолковского, д. 8.