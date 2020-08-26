Владимир Путин объявил благодарность рязанскому педагогу за добросовестную работу

Владимир Путин объявил благодарность рязанскому педагогу Галине Ерошиной за добросовестную работу. Фото: телеканал "Город".

Президент России Владимир Путин объявил благодарность директору рязанской школы-интернат «Вера» Ерошиной Галине Юрьевне за многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 25 августа.

ДОСЬЕ «КП»

Ерошина Галина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент. Один из основоположников открытия в РГУ имени Есенина специальности «Олигофренопедагогика» и «Логопедия».

В 1988 году окончила Рязанский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения» с присвоением квалификации «Учитель начальных классов».

В 1994 году - Московский государственный открытый педагогический университет имени Шолохова по специальности «Олигофренопедагогика» с присвоением квалификации «Учитель-дефектолог, олигофренопедагог, логопед вспомогательной школы».

В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Наглядность как средство активизации речевой деятельности умственно отсталых школьников на уроках развития речи».

В 2004 году получила ученую степень кандидата педагогических наук по специальности «Коррекционная педагогика»

В 2009 году Галине Ерошиной присвоили ученое звание доцента психологии личности, специальной психологии и коррекционной педагогики.

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