Захар Прилепин: До сих пор удивлен, что удалось приобрести орловскую коллекцию

Захар не скрывал своего удивления, что орловская коллекция оказалась в Рязани. Фото: Павел АВЕРИН

Писатель Захар Прилепин передал Рязани уникальную коллекцию артефактов, связанных с Сергеем Есениным. Не случайно, что презентация и церемония передачи прошла 24 августа в рязанской городской библиотеке, носящей имя поэта. Писатель при этом подчеркнул, что еще одно место в городе, связанное с Есениным, это не только дань истории, но и развитие внутреннего туризма.

Коллекция состоит из более чем 700 артефактов, ее выкупили по инициативе Захара Прилепина и движения «За правду». Она собрана поэтом-коллекционером Григорием Агарковым из Орла. В нее входят прижизненные издания сборников Есенина, автографы сестер Есенина и его детей, 25 книг на иностранных языках, и многое другое. Захар рассказал, что некоторые артефакты, связанные с Есениным, есть и в его личной коллекции.

— Я до сих пор удивлен, что удалось приобрести эту коллекцию, — признался Прилепин. — Здесь представлена лишь пятая ее часть. Но для «Есенин-центра» уже есть достойное наполнение, много уникальных документов. Я родился в Рязанской области, и для меня ощущения от соприкосновения с коллекцией почти семейные. До этого момента лишь знал, что эти экспонаты существуют, но в руках их никогда не держал.

Позже вся коллекция, в том числе и экспонаты из личной коллекции Захара, будут располагаться в «Есенин-центре».

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