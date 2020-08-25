Елена Сорокина раскритиковала квартиру для сирот в микрорайоне Рязани

Елена Сорокина осталась недовольна одной из предлагаемых квартир для сирот. Фото: сайт администрации Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей странице в социальной сети раскритиковала квартиру, предназначенную для сироты. Она расположена на улице Новоселов в микрорайоне Дашково-Песочня. На устранение всех недостатков поставщику дано две недели.

25 августа сити-менеджер посмотрела три квартиры: на улице Соколовская и на улице Новоселов. Сорокина написала: "Две из них полностью соответствуют нашим требованиям. Квартира, расположенная в поселке Соколовка, оборудована всем необходимым и даже больше: она обставлена мебелью, здесь установлены пластиковые окна и кондиционер, кухня с плитой, стиральная машина, сантехника".

Всего, по словам рязанской градоначальницы, всего в этом году будет закуплено 82 квартиры, контракты по 81 из них уже заключены, и одна сейчас находится на стадии завершения закупочных процедур.

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