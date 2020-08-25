«Единая Россия» разработает механизмы защиты прав граждан при ИЖС

На совещании 20 августа речь шла о доступности ИЖС. Фото: сайт "Единой России".

Несмотря на то, что проблемы доступности жилья в России постепенно решаются, существуют вопросы, которые сейчас вообще не отрегулированы. Это приводит к ситуациям, когда рынок перестает отвечать запросам людей. Об этом шла речь на совещании, которое состоялось на площадке «Единой России» 20 августа. Развитие жилищной отрасли обсудили представители минстроя, ДОМ.РФ, застройщиков и дольщиков.

Участники отметили роль «Единой России» в проведении жилищной реформы — за три года был принят ряд федеральных законов, которые, в частности, привели к появлению эскроу-счетов. Этот механизм защищает средства граждан, участвующих в долевом строительстве, и полностью исключает возможность появления обманутых дольщиков.

При этом неотрегулированными остается сфера индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сейчас в законодательстве фактически не отражена защита прав людей, которые покупают частные дома. Они не могут работать с эскроу-счетами, а ипотечный рынок в этом сегменте недостаточно развит. Для развития этой сферы «Единая Россия» может создать отдельный партийный проект.

По мнению председателя партии Дмитрия Медведева, сейчас необходимо создать банк типовых проектов ИЖС, разработать новые ипотечные продукты, которые рассчитаны на индивидуальное жилищное строительство, и усовершенствовать законодательную базу.

- Строить частные дома необходимо, только обеспечив безопасность средств граждан, которые используют те или иные финансовые инструменты, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

При этом, увеличение темпов строительства не должно привести к снижению качества жилья на всем рынке, отмечают в партии.

В Рязанской области развивается индивидуальное жилищное строительство. Председатель комитета по аграрным вопросам регионального заксобрания, член фракции «Единая Россия» Георгий Свид назвал одним из приоритетных направлений в области реализацию программы по комплексному развитию сельских территорий. С 2017 года на реализацию мероприятий по ней (в том числе строительство газовых сетей, водопроводов, автодорог, ведущих к 32 производственном объектам АПК) было направлено более 2 млрд рублей, из них средства областного и местных бюджетов составляют 887,5 млн рублей.

- На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, направлено около 500 млн рублей, это позволило улучшить жилищные условия 276 семей, в том числе 179 молодых семей. На эти цели из областного бюджета ежегодно направляется более 90 млн рублей, — рассказал Георгий Свид. — К сожалению, этого недостаточно. Сельское хозяйство области развивается динамично, есть острая потребность в кадрах, поэтому и желающих вступить в программу ежегодно достигает 200 человек.

По мнению Георгия Свида, очень существенным нововведением программы «Комплексное развитие сельских территорий» является сельская ипотека от 0,1% до 3% — это ипотечный кредит с государственной поддержкой. Ипотека выдается на 25 лет до 3 млн рублей.

«Единая Россия» совместно с Минстроем и ДОМ.РФ начнет разрабатывать законопроекты по повышению доступности жилья для граждан уже этой осенью, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Кроме того, жилищный вопрос найдет свое отражение в Народной программе партии на выборах в Госдуму — его сформулируют на основе предложений граждан.

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