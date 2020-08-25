Экс-глава Рязанской епархии митрополит Павел переведен из Белоруссии на Кубань

Отправка бывшего сокурсника патриарха Кирилла на Кубань - явное понижение. Фото из архива "КП"-Рязань".

Священный Синод Русской православной церкви на заседании во вторник, 25 августа, в Москве принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщил журналистам представитель РПЦ Владимир Легойда.

Синод назначил его руководителем Кубанской митрополии. Предыдущий митрополит Кубани, Исидор, скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом. На место патриаршего экзарха назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией

Напомним, что митрополит Павел был в свое время, 25 декабря 2013 года, переведен с поста правящего архиерея Рязанской епархии в Белоруссию.

Сменился на сегодняшнем Синоде и руководитель Московской духовной академии: вместо епископа Звенигородского Питирима ректором станет епископ Скопинский и Шацкий Феодорит, бывший ректор Рязанской семинарии, а епископ Питирим отправится на его прежнюю кафедру в Скопин (Рязанская область).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!