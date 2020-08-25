В Сасове установили вандала, повредившего постамент самолета Ан-2

За сохранением правопорядка в парках города Сасово следят сотрудники полиции. Они регулярно патрулируют места массового пребывания населения. В этом им оказывают содействие члены городской народной дружины.

С помощью системы видеонаблюдения в Сасове установили подростков, причастных к разбору тротуарной плитки у постамента самолета Ан-2. Проверка показала, что в начале августа семья с ребенком гуляла по парку и подошла к постаменту самолета, где находилась свежевыложенная тротуарная плитка. Ребенок извлек несколько плиток и начал ими играть. При этом родители находились рядом, но замечаний не сделали.

Эту ситуацию рассмотрели на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Родители свою вину признали, и теперь понесут ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. За уничтожение или повреждение чужого имущества предусматривается ответственность, как кодексом об административных правоотношениях, так и уголовным кодексом.

Напомним, в парке 40 лет ВЛКСМ города Сасово участились случаи повреждения арт-объектов, скамеек и малых архитектурных форм. Кроме того, подростки закидывают камнями белок (читать подробнее).