Адвокат «охранника» из бара SVOBODA: Злого умысла у моего подзащитного не было

Первоначально суд отправил молодого человека в СИЗО, но позже перевел под домашний арест. Фото: Константин МОГИЛИН

Уголовное дело, возбужденное в отношении молодого человека, избившего посетителя рязанского бара SVOBODA, передано с обвинительным заключением в суд.

Напомним, что 21 апреля 2019 года в развлекательном заведении произошел инцидент: на вечеринке, организованной промо-группой MOVEMENT, избили посетителя. Пострадавшего молодого человека с вечеринки сразу же доставили в реанимацию ОКБ, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Однако адвокат обвиняемого Игорь Федоров настаивает на том, что никаких умышленных действий его подзащитный не совершал. В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» защитник обосновал свою позицию:

- Если же он и совершил какой-то противоправный поступок, то он носил исключительно не умышленный характер. А это попадает под определение статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» УК РФ. Однако обвинение предъявлено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Также адвокат подчеркнул, что его подзащитный никогда не осуществлял трудовую деятельность в баре SVOBODA, тем более в должности охранника.

- Хочу сообщить о том, что с нашей стороны никаких денег, для того чтобы «замять» дело, пострадавшему не предлагалось. Однако потерпевшая сторона заявила за причиненный ущерб сумму, не соизмеримую существующей судебной практике и превышающую ее в разы, - пояснил защитник.

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