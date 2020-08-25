На улице Стройкова появилась остановка «БСМП».

Остановке, расположенной недалеко от строения №85 по улице Стройкова, дали название «БСМП». Об этом сообщает администрация Рязани.

Соответствующие изменения власти внесут в реестр маршрутов регулярных перевозок Рязани.

Напомним, в середине августа власти города остановке напротив медгородка на улице Высоковольтной дали название «Бассейн «Аквамед»», а та, что ближе к улице Весенней, получила название «Высоковольтная, 13» (читать подробнее).

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