Расходы на питание младших школьников в Рязани значительно увеличатся

Министр Щетинкина утверждает, что младшие школьники не останутся без горячего. Фото: архив "КП"-Рязань".

Питание в школах Рязанской области подорожает. Об этом заявила министр образования региона Ольга Щетинкина на заседании областного правительства:

- Стоимость одноразового горячего питания для учащихся начальной школы увеличится в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом.

С Роспотребнадзором согласовано примерное меню, которое стало более калорийным и разнообразным, улучшен витаминный состав - подчеркнула министр.

При этом на оснащение оборудованием и материалами для исполнения санитарно-эпидемиологических правил и требований в условиях пандемии коронавируса выделено свыше 96 миллионов рублей из резервного фонда правительства области и муниципальных бюджетов.

- В Рязанской области все 48445 школьников 1-4 классов будут обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием, - подвела итог Щетинкина.

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