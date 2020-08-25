На карте коронавируса в Рязанской области появилась новая точка

25 августа в Рязанской области обновили данные о географии распространения коронавирусной инфекции. Опергруппа при региональном правительстве сообщает, что первый случай заболевания выявлен в селе Темгенево Сасовского района.

Всего за сутки информация о заразившихся поступила из 12 населенных пунктов. Из 26 новых случаев COVID-19 в Рязани зарегистрировано 13. По два человека сдали положительные тесты в селах Поляны (Рязанский район) и Пощупово (Рыбновский район).

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 24 августа:

- Рязань – 3611 случаев заражения с начала пандемии (+13)

- Рязанский район – 323 (+2) (Поляны – 39 (+2));

- Рыбное – 182 (+1);

- Сасово – 169 (+1);

- Касимовский район – 118 (+2) (Гусь-Железный – 8 (+1), Торбаево – 5 (+1));

- Михайловский район – 114 (+1) (Октябрьский – 39 (+1));

- Рыбновский район – 114 (+2) (Пощупово – 12 (+2));

- Сараевский район – 58 (+1) (Бычки – 3 (+1));

- Сасовский район – 4 (+1) (Темгенево – 1 (+1));

- Милославский район – 36 (+1) (Совхоз Большевик – 2 (+1));

- Ухолово – 20 (+1).

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