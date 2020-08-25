В самом центре Рязани археологи обнаружили старинный подвал.

20 августа в самом центре Рязани на Ленина, 31 строители отрыли подвал Гостиного двора XVIII–XIX века, сообщает НПЦ Рязанская археологическая экспедиция.

«В глубокой траншее мы обнаружили старинные кирпичные стены высотой около 1,5 м, полностью скрытые под землей. Кирпичная кладка выложена очень основательно, из красноглиняных кирпичей на известковом растворе. Особый интерес вызывает тот факт, что две стены образовывали прямой угол какого-то помещения - старинного подвала. При этом нижнюю часть помещения - его пол - увидеть не удалось. Вероятно, находился ниже дна траншеи», - говорится в сообщении археологов.

Кроме того, специалисты отметили, что на пути траншеи старинная кирпичная кладка разломана, хотя является конструктивным элементом здания - объекта культурного наследия федерального значения.

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