В ДТП с участием маршрутки в Горроще пострадал 10-месячный ребенок.
Вечером 24 августа в Рязани на улице Гагарина произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Polo и маршрутного такси, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля микроавтобуса - 34-летняя женщина и ее 10-месячный ребенок. Кроме того, медицинская помощь понадобилась водителю иномарки.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту дорожного происшествия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!