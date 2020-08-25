В ДТП с участием маршрутки в Горроще пострадал 10-месячный ребенок.

Вечером 24 августа в Рязани на улице Гагарина произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Polo и маршрутного такси, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля микроавтобуса - 34-летняя женщина и ее 10-месячный ребенок. Кроме того, медицинская помощь понадобилась водителю иномарки.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту дорожного происшествия.

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