За сутки большего всего зараженных коронавирусом выявили в Октябрьском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 25 августа в Рязанской области зарегистрировали 6993 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 3598 человек проживают в Рязани.

Мэрия опубликовала последние данные по зараженным в районах Рязани:

- в Московском районе — 1174 случая (+3 за сутки);

- в Октябрьском районе — 1012 человек заболевших (+7);

- в Железнодорожном районе — 874 больных (+3);

- в Советском районе — 538 случаев заражения (+2).

Напомним, Роспотребнадзор заявил на днях, что осенью в Рязани возможно наложение двух вирусов – гриппа и коронавируса (читать подробнее).

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