Из-за антисанитарии суд закрыл в Горроще на улице Гоголя кафе

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в кафе ООО «Ореол», расположенного по адресу: Рязань, улица Гоголя, 42 - нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

По решению суда юридическое лицо признали виновным и назначили наказание в виде приостановки деятельности сроком на 30 суток.

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