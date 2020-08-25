Стало известно, сколько заработали первые лица прокуратуры Рязанской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокурор Рязанской области Иван Панченко за 2019 год заработал 3 337 065 рублей. Соответствующие данный опубликованы на сайте ведомства.

Кроме того, в собственности у облпрокурора два земельных участка общей площадью 2685 кв. метров, жилой дом площадью 278,6 кв. метров и легковой автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 Formatic.

Отметим, что до апреля 2019 года Панченко работал в должности заместителя прокурора Воронежской области.

Его бывший первый зам Юрий Монахов за прошлый год задекларировал доход в сумме 2 788 495 рублей. В собственности у Монахова две квартиры - 81,2 и 107 кв. метров, доля в еще одной квартире, доля гаража, машиноместо и кроссовер Suzuki Grand Vitara.

На его жену записаны: земельный участок площадью 2667 кв. метров, дом - 154,0 кв. метра, квартира – 42 кв. метра, баня – 31,7 кв. метров и Toyota Land Cruiser Prado 150.

Напомним, 19 мая 2020 года первый заместитель прокурора Рязанской области Юрий Монахов покинул должность в связи с выходом на пенсию за выслугу лет (читать подробнее).

Заместитель прокурора Рязанской области Алексей Дикарев в прошлом году заработал 2 712 537 рублей. В его собственности: 1/3 квартиры (55,3 кв. метра) и автомобиль Mitsubishi Outlander 2,0.

Еще один зам – Виктор Эпп, заработал в 2019 году 2 688 683 рублей. В собственности у него 1/3 доли в квартире (78,9 кв. метров) и 1/3 нежилого помещения (4,2 кв. метра).

Напомним, ранее о своих доходах отчитался генерал-лейтенант Владимир Никешкин, руководитель СУ СК России по Рязанской области (читать подробнее).

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