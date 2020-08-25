В соцсети появились фото зачинщиц издевательств над девочкой в Новомичуринске

Сверстницы издевались над юной жительницей Новомичуринска. Кадр из видео.
В новомичуринском сообществе "Бабкин шум" ВКонтакте появились фото предполагаемых зачинщиц издевательства на сверстницей.
"Город должен знать своих героев. Знакомьтесь. Ангелина и Маша. Девочки, устроившие беспредел возле первой школы. По понятным причинам, язык не поворачивается назвать их лицами, пришлось размыть" - пишет анонимный автор.
Следственный комитет объявил о проведении доследственной проверки после публикации видео с издевательствами школьников над сверстницей в Новомичуринске. В частности, действия педагогов школы, на территории которой все произошло, оценят на предмет преступной халатности (ст. 293 УК РФ).
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Под проверку попадут чиновники, полиция, школы и родители участников конфликта (подробнее).
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