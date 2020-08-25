Рязанские чиновники признались, что поспешили с ограждением на улице Щедрина

Возле тумб нет тротуарной плитки, при демонтаже ограждения ее не повредят. Фото: Павел АВЕРИН

Фрагменты металлического забора, загораживающие исторические тумбы на улице Щедрина в Рязани, демонтируют. Такое решение было принято 24 августа во время встречи чиновников горадминистрации с активистом Александром Дударевым.

Мы писали о том, что современное ограждение на старинной улице Рязани практически изуродовало исторический фрагмент - тумбы, на которых, предположительно, отдыхали извозчики. По другой версии, они служили препятствием для заезда пролеток на тротуар.

- Я в детстве думал, что это кто-то ведро с цементом несколько раз перевернул, - пошутил житель дома №23 Денис Шурмин, отвечая на вопрос корреспондента "КП"-Рязань".

Появление ограждения вызвало недовольство у рязанской общественности. И чиновники в кои веки прислушались к горожанам.

- Мы с уважением отнеслись к мнению активной общественности, проконсультировались с ГИБДД. И совместно на встрече приняли решение о демонтаже ограждения в этом месте. Благодарим добровольцев, которые занимаются вопросами сохранения исторического наследия и эстетики прекрасной улицы Щедрина, – подытожил итоги диалога начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак.

При чем здесь ГИБДД, Фурфурак не пояснил - долгие годы на улице не было никаких ограждений. Отметим, что демонтаж участка металлического забора не приведет к демонтажу плитки или нарушения целостности бордюра. Он будет выполнен в ближайшее время - уверяют чиновники.

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