Материалы об избиении девочки в Новомичуринске передадут в СК

Фото: кадр видео анонимного автора из группы vk.com/babkin_shum

Следственный комитет объявил о проведении доследственной проверки после публикации видео с издевательствами школьников над сверстницей в Новомичуринске. В частности, действия педагогов школы, на территории которой все произошло, оценят на предмет преступной халатности (ст. 293 УК РФ).

Учитывая общественный резонанс, инициирован вопрос об изъятии материалов из полиции и передаче их в СК, сообщает пресс-служба регионального управления.

Напомним, видео появилось 23 августа в группе «Бабкин шум» с комментарием: «Родителям нашего города советуем посмотреть, как ведут себя ваши отпрыски вне дома». На кадрах видно, как подростки поставили девочку на колени, а потом принялись избивать, таскать за волосы и оскорблять.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Инцидентом с издевательствами над девочкой в Новомичуринске занялась прокуратура

Под проверку попадут чиновники, полиция, школы и родители участников конфликта (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!