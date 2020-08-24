Инцидентом с издевательствами над девочкой в Новомичуринске занялась прокуратура

В Новомичуринске подростки сняли на видео издевательства над сверстницей. Фото: "Бабкин шум".

Прокуратура Пронского района проверяет обстоятельства конфликта между подростками, который зафиксирован на видео и размещен 24 августа в социальных сетях.

Во время проверки надзорный орган оценит работу всей системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также школ и родителей, которые обязаны воспитывать своих детей.

Напомним, группа подростков средь бела дня фиксируют на видео, как девочку-подростка избивают руками и ногами, ставят на колени и заставляют молиться (читать подробнее).

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