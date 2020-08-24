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Политика

Елена Сорокина поднялась на второе место в медиарейтинге

Чиновница по упоминаемости в СМИ за июль уступила только и.о. главы Калуги Дмитрию Денисову
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Глава администрации Рязани Елена Сорокина поднялась на вторую строчку медиарейтинга первых лиц столиц регионов ЦФО, сообщает «Медиалогия». Рязанская чиновница по упоминаемости в СМИ за июль уступила только и.о. главы Калуги Дмитрию Денисову.

Как сообщает «Медиалогия», в прошлом месяце Елена Сорокина попала на страницы интернет-изданий по следующим информационным поводам:

- инспекция хода ремонта пристроек к детским садам №22 и №108;

- участие в открытии III Форума древних городов;

- пост в Facebook о том, что в поселке Строитель скоро появится велодорожка и баскетбольная площадка с покрытием.

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