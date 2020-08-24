Рязанцы могут оплатить посещение детского сада на почте

Чтобы воспользоваться услугой, рязанцам достаточно прийти в любое почтовое отделение с платежным документом об оплате посещения детского сада. В подтверждение внесения денежных средств на счет образовательного учреждения оператор выдаст квитанцию.

Жители области имеют возможность оплатить посещение детского сада и на дому у почтальонов, оснащенных мобильными почтово-кассовыми терминалами. Для этого необходимо назвать номер счета либо предъявить квитанцию для считывания QR- или штрих-кода.

Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону 8 800 1 000 000 (звонок бесплатный)или воспользоваться услугой при очередном визите работника почты.

Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреждение в режиме реального времени. Проведение платежа через терминал занимает несколько минут, по факту оплаты выдается чек.