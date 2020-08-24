В Рязани больницу №10 присоединят к ОКБ

Больницу №10 присоединят к рязанской ОКБ. Об этом 24 августа в эфире радиостанции «Маяк» сообщил главный врач областной клинической больницы Дмитрий Хубезов.

По словам главврача, 10-ю больницу никто закрывать не собирается, а специалисты продолжат работать – увольнений не будет.

Напомним, с 17 августа в структуру ОКБ имени Семашко вошла поликлиника №2. Как сообщила главный врач Людмила Сорокина, ее главная задача, «создать для сотрудников комфортные условия труда и повысить им заработную плату» (читать подробнее).

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