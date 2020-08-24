В Рязанской области отключат газ в 11 населенных пунктах

В Рязанской области из-за ремонтных работ в ряде населенных пунктов отключат газ. Об этом сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Со 8.00 1 сентября до 17.00 3 сентября подачу голубого топлива приостановят в п. Стенькино, с. Пущино, д. Городищево, п. Денежниково, д. Сажнево, д. Ровное, д. Взметнево (все – Рязанский район).

Также в Рязанском районе отключения произойдут с 8.00 2 сентября до 17.00 3 сентября – в д. Шахманово, с. Гавердово и д. Хирино (только ул.Центральная, 16 и ул.Новая).

В этот же период не будет газа у жителей улицы Строителей в городе Спасск-Рязанский.