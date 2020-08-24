Запрет на левый поворот на Куйбышевском шоссе продлили до 15 сентября

Отмену левого поворота на Куйбышевском шоссе продлили до 15 сентября, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, левоповоротные маневры на участке от улицы Горького до разворотного круга троллейбусов №№6, 12, 13, 17 по направлению к поселку Соколовка запрещены в тестовом режиме.

Сделали это для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.

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